تمكن أكثر من 40 ألف مهاجر من عبور القنال الإنجليزي "المانش" في قوارب صغيرة منذ مطلع العام الجاري، في أعلى عدد يتم تسجيله منذ عام 2018.

وقالت إحصائية لـ"بي بي سي"، :"إن 28 ألفا و526 شخصاً وصلوا إلى جنوب إنجلترا العام الماضي، بينما وصل عام 2020 ما يزيد قليلاً على الـ 8000 شخص، وقد يقترب عدد المهاجرين الذين عبروا القنال من 50 ألف شخص بحلول نهاية العام".

وشهد الطقس الأكثر اعتدالاً السبت، نقل أكثر من 100 مهاجر من القوارب إلى الشاطئ بواسطة سفن حرس الحدود وقوارب النجاة، في حين تأمل الحكومة البريطانية في أن تؤدي خطتها إلى إرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لردع الناس عن عبور القنال.

وفشلت الدوريات على طول الساحل الفرنسي حتى الآن في منع الناس من القيام بهذه الرحلة الخطرة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية هذا الأسبوع، :"إن المحادثات بشأن صفقة مع فرنسا تتعلق بالنقاط التي تعبر منها الزوارق الصغيرة القنال الإنجليزي أصبحت في مراحلها النهائية".

وتطلب الغالبية العظمى من المهاجرين اللجوء ويقيم العديد منهم في فنادق وهم ينتظرون نتيجة طلباتهم، ومن المفترض أن يتم البت في الطلبات في غضون ستة أشهر، لكن التأخير في البت يعني أن العديد من المهاجرين يقيمون في الفنادق لفترة أطول.

والقنال الإنجليزي ويسميه الفرنسيون بحر "المانش"، هو جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي، يبلغ عرضه حوالي 563 كيلومترا، أما طوله فيبلغ 240 كيلومترا في أقصى طول له، و 34 كيلومترا في أقصر طول له.