إليك أهم 10 نصائح للتغلب على مرض السكري

نقدم لك اليوم أهداف اليوم العالمي لمرضى السكري 2022 للوقاية من الإصابة بداء السكري بأنواعه ولنشر الوعي بدور الأسرة في دعم مريض السكر.

أعلن الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية عن يوم 14 نوفمبر ليكون اليوم العالمي لمرضى السكري 2022 لإحياء ذكرى السير فريدريك بانتينج، الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف الأنسولين عام 1922. مرض السكري هو مرض استقلابي مزمن، حيث تزداد نسب سكر الدم عن المعدل الطبيعي، لهذا يجب التحكم فيه وعلاجه حتى لا يتسبب في تلف القلب، والأوعية الدموية، والعينين، والكلى، والأعصاب.

أهداف اليوم العالمي لمرضى السكري 2022

- التشجيع على اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة للوقاية من الإصابة بمرض السكري.

- نشر الوعي عن تأثير داء السكري بين الأفراد، ودعم المرضى والتشخيص المبكر.

- التعريف بالعلامات التحذيرية للإشارة عن الإصابة به، وطرق الوقاية من مضاعفاته.

- توفير التقنيات الحديثة والأدوية للمساهمة في العلاج.

- التوعية بدور الأسرة في علاج داء السكري.

- تقديم الدعم الكامل لجميع مرضى السكري.

ما هو داء السكري؟

هو أحد أنواع الأمراض المزمنة التي تصيب البنكرياس فيعجز عن إنتاج الإنسولين بالكميات الطبيعية، أو فقدان قدرة الجسم على استهلاك الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم.

الفرق بين أنواع مرض السكري

هناك نوعان رئيسان لداء السكري، والذي يفضل التعرف على أعراضهما، كالتالي:

السكر من النوع الأول

يعاني مريض السكري من النمط الأول من نقص إنتاج الأنسولين وقلة نسبة سكر الدم، وهو يبدأ في مرحلة الطفولة والشباب، ولا توجد أسباب واضحة للإصابة به ولا يمكن الوقاية منه. يحتاج العلاج من مرض السكري النوع الأول تعاطي الإنسولين يوميا. تكون الأعراض الشائعة له، والتي تظهر فجأة هي كالتالي:

-الشعور الدائم بالعطش، والجوع.

-اضطرابات بصرية.

-كثرة التبوّل.

-فقدان الوزن.

-الشعور بالتعب.

السكري من النوع الثاني

يصيب هذا النوع حوالي 90 % من مرضى السكري، والذي يظهر نتيجة عدم استخدام الجسم للأنسولين، ويظهر في مرحلة الكهولة. ويكون بسبب زيادة الوزن وانعدام النشاط البدني. تظهر أعراض مماثلة لأعراض السكري من النمط الأول، ولكنها تكون أقل في الحدة، والتي تصيب في الغالب البالغين.

مرض سكر الدم النوع الثالث

هو أحد أنواع داء السكري الذي يصيب الأم الحامل أثناء فترة الحمل فقط، حيث يتسبب في ارتفاع سكر الدم، ويتم اكتشافه عند عمل الفحوصات اللازمة قبل الولادة.

10 نصائح لمرضى السكري

ينصح بعمل بعض التعديلات البسيطة في روتين حياة الأشخاص المصابون بداء السكري، وذلك لتعزيز الحالة الصحية لهم، والسيطرة على أعراض السكري المزعجة، بجانب المواظبة على تناول الأدوية تحت إشراف طبي، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

-يجب اتباع نظام غذائي متوازن، وذلك للمساعدة في تحسن الحالة مع تناول العلاج.

-منع تناول السكريات والسكر الأبيض واستبداله بالعسل الطبيعي.

-المواظبة على ممارسة الرياضة، للسيطرة على أعراض السكري.

-تقسيم الوجبات خلال اليوم لتكون ثلاث وجبات رئيسية مع وجبتان خفيفتان، وتثبيت موعد تناول الوجبات.

-الابتعاد عن تناول الأطعمة المعلبة والجاهزة، وذلك بسبب احتوائها على الصوديوم، وتقليل الملح في الطعام.

-منع المشروبات الغازية وتقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة.

-تناول الخضروات بكميات كافية بانتظام.

-منع الدهون المشبعة واستبدالها بزيت الزيتون أو أي بدائل طبيعية.

-أخذ قسط كاف من النوم ليلًا.

-متابعة مستوى السكر في الدم بانتظام مع الطبيب المتخصص.

كيفية التعامل مع نفسية مريض السكر

تتأثر الحالة النفسية لمريض السكري عند الإصابة بهذا المرض وظهور الأعراض وشعوره بالحرمان من تناول الأطعمة المفضلة، فقد يسيطر عليه الشعور بجلد الذات والتقصير. لكن يجب مساعدته في التخلص من هذا الشعور سريعًا والسيطرة على مستوى سكر الدم واستقرار حالته النفسية. لذلك ينصح بالحفاظ على مريض السكري بعيدًا عن المشكلات والضغوطات النفسية قدر المستطاع، ومساعدته على التحكم في مشاعره وضبط النفس والانفعالات.

يجب على مريض السكري ممارسة رياضة تمارين التنفس والتأمل واليوجا لمساعدته على الاسترخاء. كما يجب تشجيع مريض السكري على طلب العون عند التعرض لأي مشكلة. لا ينصح بضغط مريض السكري نفسيًا وتعرضه للحرمان من تناول الأطعمة المفضلة له، حيث إن مريض السكري غير ممنوع من تناول الكربوهيدرات أو الحلويات، ولكن يجب تناولها باعتدال مع ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك لتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب.

ما هي أعراض السكر المؤقت؟

يعرف السكر المؤقت بداء السكري الكاذب، وهو يحدث نتيجة لحدوث اختلال في توازن السوائل في الجسم، مما يتسبب في إنتاج كميات كبيرة من البول، فيجعلك تشعر بالعطش الشديد باستمرار. لكنه لا يتسبب في ارتفاع سكر الدم، من أبرز أعراضه هي:

-الشعور بالعطش الشديد.

-كثرة التبول، ويكون البول لونه باهت.

-الرغبة في تناول المشروبات الباردة.

-الاستيقاظ بصورة متكررة ليلًا بغرض التبول.

ما هي أسباب الإصابة بالسكري؟

يكون السبب الرئيسي للإصابة بمرض السكري هو عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين بالنسب الطبيعية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بطريقة صحيحة.

يمكن الكشف عن الإصابة بداء السكري عن طرق الفحص وإجراء اختبار الدم في المعمل، حيث يطلب منك الطبيب عمل اختبار سكر صائم واختبار سكر آخر بعد تناول وجبة الفطار بساعتين.

ما هو الأكل الممنوع على مرضى السكري؟

تكون الأطعمة الممنوعة لمرضى السكري هي الأكلات التي تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات مثل:

-المكرونة.

-الأرز.

-السكريات.

-الخبز الأبيض.

كم هو معدل السكر الطبيعي؟

يكون المعدل الطبيعي لنسبة السكر في الدم قبل الفطار هي من 80 إلى 110 ملليجرام لكل ديسيلتر، بينما تكون النسبة الطبيعية بعد الأكل بساعتين هي من 120 إلى 140 ملليجرام لكل ديسيلتر.

كيف أعرف أن عندي مرض السكر؟

تظهر بعض الأعراض على مرضى السكري من النوع الأول والثاني، والتي يمكن من خلالها اكتشاف الإصابة بمرض السكري قبل عمل الاختبار وزيارة الطبيب، وهي كالتالي:

- التبول بشكل متكرر.

- الشعور بالعطش المستمر.

-الجوع الدائم.

وأخيرًا بعد أن تعرفت إلى علامات الإصابة بمرض السكري، ينصح باستشارة الطبيب فور الشعور بأي من هذه الأعراض، وذلك للتأكد من التشخيص الصحيح واتباع بروتوكول علاج مناسب لحالتك.