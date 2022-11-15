سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر2022 ... شهد سعر الدولار انخفاضاً اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميمين عاجلين، الأول لحاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الراغبين في تحويلها إلى دولارات، والثاني للبنوك مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر العملة. الخضراء، إذ هبطت من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألف ليرة.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء عند الشراء 39.000.000 ليرة ، فيما بلغ سعر البيع 39.000.700 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الأذون اليوم إلى 35650 ليرة للشراء و 34350 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

فيما استقر سعر الدولار عبر منصة للصرافة أمام الليرة عند 30300 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار الواحد.