فاجعة.. 21 شهيدا بحريق كبير في جباليا

استشهد 21 مواطنا مساء الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم جراء حريق شبّ في أحد البنايات السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى لوفاة 21 مواطناً.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم خلال مؤتمر صحفي أنه فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغاً بالحريق توجّهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية ومنع تمدده لمنازل أخرى.

وأكد أن الأطقم بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة.

وتبيّن من التحقيقات الأولية- بحسب البزم- أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات.

وتقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بأحر التعازي والمواساة من ذوي الضحايا الكرام وأبناء شعبنا الفلسطيني جميعاً بهذا المصاب الجلل، معلنة أنها شكلت لجنة مختصة للتحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته كافة.

إعلان الحداد على أرواح الضحايا

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الحداد الوطني العام غداً الجمعة على أرواح شهداء هذه الفاجعة.

ونعت اللجنة بأسمى عبارات الحزن شهداء مخيم جباليا الذين ارتقوا مساء اليوم إثر حريق هائل نشب في منزل عائلة أبو ريا الكرام.

ودعت اللجنة جماهير شعبنا في غزة للمشاركة في تشييع جنازات الشهداء التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات".

ووصل وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح مكان الحريق لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

ونعت لجنة متابعة العمل الحكومي شهداء الحادث الأليم شمال غزة، وأكدت على مواكبتها للحدث وانعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص، وقد تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي ميدانيا مكان الحادث.

وأكدت اعتماد ضحايا الحادث شهداء، معلنة الحداد غدا، وسيتم تشييع الشهداء في جنازة رسمية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لرفع الحصار والسماح بإدخال كل مستلزمات جهاز الدفاع المدني الذي يعاني جراء نقص الامكانات والمستلزمات.

من جانبه، أهاب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بوسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي التعامل مع هذا الحدث بأعلى درجات المسؤولية وعدم استباق الرواية الرسمية حول تفاصيل الحدث ومسبباته.

وأكد معروف طواقم الدفاع المدني وكافة الأجهزة المعنية وصلت مكان الحدث بعد لحظات من وصول إشارة الحريق.