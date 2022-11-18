حماس تنعي والد القائد القسامي مروان عيسى

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس بمزيد من الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره إلى عموم شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الراحل الكبير المربي المجاهد الحاج/ عبد الكريم علي عيسى (أبو عدنان) والد عضو المكتب السياسي لحركة حماس نائب قائد هيئة الأركان في كتائب القسام المجاهد/ مروان عيسى (أبو البراء)، ووالد الشهيد القائد في كتائب القسام/ وائل عيسى (أبو أحمد).



وقالت الحركة في بيان صحفي، "إذ نحتسب عند الله الحاج أبو عدنان، فإننا نتوجه بخالص التعازي إلى آل عيسى الكرام في الوطن والشتات وفي مقدمتهم القائد مروان عيسى".

وختمت "كما نستذكر سيرته العطرة وحياته التي قضاها لاجئا مجاهدا ومكافحا من أجل وطنه وأمته مربيا ومساندا للمجاهدين والمناضلين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته مع النبيين والشهداء والصالحين".