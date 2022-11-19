الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بقليل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه عام وباردا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.