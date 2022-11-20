تعرف على آثار السكري على الصحة وسبل الوقاية منه؟

يحدث مرض السكري المزمن عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عند عجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

ويعرف الإنسولين بأنه هرمون يضبط مستوى الغلوكوز في الدم. ويُعد فرط السكر في الدم، الذي يعرف أيضاً بارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، لاسيما الأعصاب والأوعية الدموية، وفق منظمة الصحة العالمية.

يتصف مرض السكري عند الأطفال بنقص في إنتاج الأنسولين، ويقتضي أخذ الأنسولين يومياً، وتشمل أعراض هذا الداء فرط التبوّل والعطش والجوع المستمر وفقدان الوزن وتشوش الرؤية والتعب، فيما قد تظهر هذه الأعراض فجأة.

وينجم السكري عند البالغين عن عدم استخدام الجسم للأنسولين بفعالية، وينتج هذا غالباً بسبب فرط وزن الجسم والخمول.

وقد تكون أعراض السكري مماثلة عند البالغين والأطفال، لكنها قد تكون أقل ظهوراً في كثير من الأحيان. لذا فقد يُشخّص الداء بعد مرور عدة أعوام على بدء الأعراض، أي بعد ظهور مضاعفات المرض.

وحتى وقت قريب، كان هذا النمط من داء السكري يُلاحظ فقط لدى البالغين، غير أنه أصبح يحدث حالياً بشكل متزايد لدى الأطفال أيضاً.

آثاره على الصحة

يمكن أن يتسبّب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.

ويزداد احتمال تعرض البالغين المصابين بداء السكري للنوبات القلبية والسكتات الدماغية بضعفين أو ثلاثة أضعاف.

ويؤدي ضعف تدفق الدم واعتلال الجهاز العصبي (تلف الأعصاب) على مستوى القدمين إلى زيادة احتمالات الإصابة بقرحات القدم والتعفّن مما قد يستدعي بتر الأطراف في نهاية المطاف.

فيما يُعد اعتلال الشبكية السكري من الأسباب الرئيسية للعمى، ويحدث نتيجة لتراكم الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية على المدى الطويل.

كذلك يُعد السكري من الأسباب الرئيسية المؤدية للفشل الكلوي.

ويرجح أن يظهر المتعايشون مع داء السكري حصائل سيئة لدى التعرض لعدة أمراض معدية، ومنها كوفيد-19.

سبل الوقاية

ثبتت فعالية التدابير المتعلقة بنمط المعيشة في الوقاية من داء السكري عند البالغين أو تأخير ظهوره، وللمساعدة على الوقاية من داء السكري عند البالغين ومضاعفاته، ينبغي أن يقوم الأشخاص بما يلي:

- العمل على بلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه

- ممارسة النشاط البدني، أي ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل والمنتظم خلال معظم أيام الأسبوع. ويتطلب التحكم في الوزن ممارسة المزيد من النشاط البدني

- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبعة

- تجنب تعاطي التبغ، حيث إن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.