بث مباشر هولندا والسينغال كأس العالم قطر 2022.. تبدأ المباراة الثالثة في كأس العالم، بقطر بين المنتخب الهولندي والمنتخب السينغالي.

وتعتبر هذه المباراة التي يترقها الملايين حول العالم، من المباريات القوية في دوري المجموعات، حيث يتوقع للفريقين أن يتأهلا للدور المقبل في كأس العالم.

القناة الناقلة ومجموعات كأس العالم

وتبث المباراة حصرًا على قنوات بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية أيضًا، وهاتان القناتان قد حازتا على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحتى اللحظة فازت قطر على الإكوادور بنتيجة 2-0، وإنلجترا على إيران بنتيجة 6-2.

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بينما يترقب الجمهور نتيجة المباراة القوية التي تأتي ضمن المجموعة الـأولى في كأس العالم، وتضم كل من (هولندا، الإكوادور، قطر، السينغال).

بث مباشر هولندا والسينغال كأس العالم قطر 2022



ويمكن للمتابعين الذين لا يملكون اشتراكًا في قناة بي إن سبورت، وقناة الكأس مشاهدة المباراة القوية من خلال رابط بث مباشر عبر الانترنت.

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القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد قناة بي إن سبورت القطرية صاحبة وكالة البث الحصرية لتصفيات كأس العالم.

إلا أن بي إن سبورت، أعلنت أنها فقط ستفتح بالمجان مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم وهي التي يخوضها فريقي قطر والإكوادور.

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

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