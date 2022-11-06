تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

القنوات الناقلة لكأس العالم مجانًا.. يبحث آلاف المشجعين عن مشاهدة كأس العالم بالمجان، بعد احتكار عدد من القنوات حقوق البث مقابل الاشتراك.

وتعد مسابقة كأس العالم من أكثر البطولات شعبية في العالم، إذ يتأهل لها 32 فريقًا من كافة التصفيات ليخوضوا تصفيات تستمر لشهر كامل.

ويتوج فريق واحد بالبطولة الغالية، والتي تقام كل 4 أعوام مرة واحدة، وتشرف عليها الفيفا.

من شيم العرب منذ قديم الزمان الكرم 👌



متى ما صنعوا الأهداف أكرموا المهاجم ولم يبخلوا على دفاع الخصم وحارسه



المنتخبات العربية هم دومًا #أهل_الكرم 🌟 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 6, 2022

كأس العالم في قطر 2022

وأنهت دولة قطر، استعدادات استضافة البطولة المهمة، إذ باتت تستقبل الجماهير العريضة إلى أراضيها عن طريق بطاقة هيا.

تعد هيا البطاقة البديلة، لتأشيرة دخول قطر، إذ يتمتع أصحابها بدخول قطر والتنقل فيها مجانًا، بالإضافة إلى دخول السعودية والإمارات دون تأشيرة.

ويبدأ كأس العالم في الـ 25 من الشهر الجاري، وينتهي بأخر مباراة في الـ 23 من الشهر المقبل.

في أي موقف واحد 🆚 واحد



لا يمكن إيقاف رونالدو نازاريو أو منعه من التسجيل 🤷‍♂️🇧🇷 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 6, 2022

القنوات الناقة لكأس العالم 2022 مجانًا

وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد قناة بي إن سبورت القطرية صاحبة وكالة البث الحصرية لتصفيات كأس العالم.

إلا أن بي إن سبورت، أعلنت أنها فقط ستفتح بالمجان مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم وهي التي يخوضها فريقي قطر والإكوادور.

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran . ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan . ثالثا: قنوات RTSH Albania . رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc . سادسا: قنوات TPA Angola . سابعا: قناة Match TV Russia . ثامنا: قنوات DAS Erste Germany .

ومع افتتاح بطولة كأس العالم، من المقرر أن تلعب 4 مباريات في اليوم الواحد، بتوقيت مختلف، ليتنسى للمتابعين مشاهدة جميع المباريات.

ويتقلص عدد المباريات اليومية بعد الانتهاء من دور المجموعات، والذهاب لمباريات التصفيات النهائية.

ومن التوقع أن تلمع 4 دول في المنافسة على حصول الكأس الذهبي، حيث أن عدد المتابعين يرشحون كل من (الأرجنتين-وفرنسا-البرازيل-ألمانيا).

غير أن هناك العديد من الأندية التي تملك نجومًا كبار، قادرين على المنافسة بقوة خلال البطولة، ومنهم البرتغال وبلجيكا..).

ويشارك في كأس العالم 2022، 4 منتخبات عربية، وهم: المغرب-قطر-تونس-السعودية، ولا يتوقع أن يتأهل أي فريق منهم للتصفيات النهائية.