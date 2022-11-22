تم التفعيل .. رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

تم تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 .. من المقرر أن يجري تفعيل رابط المنحة القطرية مساء اليوم الثلاثاء.

وذلك بعد أن ذكرت مصادر إعلامية بأن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة، الثلاثاء، لإعلان موعد صرف المنحة القطرية.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

موقع "الرسالة" يتابع لحظة بلحظة موضوع المنحة القطرية كونه يهم شريحة كبيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

لذلك نضع لكم في هذا الخبر الرابط الرسمي لموقع الاستعلام الحكومي لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 اضغط هنا





المنحة القطرية 100 دولار

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 20 من كل شهر.