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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022
بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

فلسطين- الرسالة نت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، يواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على أرض ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء على أرض ملعب لوسيل عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والثانية عشر ظهرا بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والواحدة بتوقيت السعودية وقطر والثانية بتوقيت الإمارات.

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ويبحث باستمرار عشاق كرة القدم عن جدول مباريات ثالث أيام كأس العالم مونديال قطر 2022، الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، ويقدم لكم موقع الرسالة نت الجدول اليومي لمباريات كأس العالم قطر 2022 والذي انطلق الأحد 20 نوفمبر الجاري.

مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر، رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر

للاطلاع على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22/11/2022 في كأس العالم اضغط هنــــــا

 

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