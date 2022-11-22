بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، يواجه المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، على أرض ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق مباراة السعودية والأرجنتين اليوم الثلاثاء على أرض ملعب لوسيل عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والثانية عشر ظهرا بتوقيت فلسطين ومصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والواحدة بتوقيت السعودية وقطر والثانية بتوقيت الإمارات.

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مشاهدة مباراة السعودية والارجنتين بث مباشر، رابط مباراة الأرجنتين والسعودية مباشر

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