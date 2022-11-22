الدائرة الرياضية تشيد برفع لاعبي مصر للكارتيه علم فلسطين

أشادت الدائرة الرياضية لحركة المقاومة الإسلامية “حمااس” في فلسطين، بموقف لاعبي منتخب مصر للكاراتيه محمد عشري ابو الخير وعبد الرحمن ايهاب واحمد عاطف برفعهم علم فلسطين، بعد تتويجهم بالمركزين الأول والثاني، في بطولة العالم للكاراتيه (تحت السن) التي أقيمت في سلوفينيا.

وأظهرت صور لاعبي منتخب مصر وهم يرفعون علم فلسطين في وجه لاعبي الاحتلال الصهيوني على منصة تكريمهم بالميداليات الذهبية والفضية.

وشكرت الدائرة الرياضية، موقف لاعبي منتخب مصر الشقيق، مؤكدة عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري .

وقالت الدائرة في بيان وصل "الرسالة نت": “هذه الخطوة، تسجل أسماء اللاعبين في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال”.

وأكدت تقديرها لجميع الرياضيين، الذين قدموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظاهرة تعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.