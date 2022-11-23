مجمع الشفاء يستضيف استشاري الجراحة العامة عمر عبد الشافي

استضافت إدارة مجمع الشفاء الطبي ممثلة بمدير مستشفى الجراحة الدتكور نضال أبو هدروس، استشاري الجراحة العامة الدكتور عمر عبد الشافي قادما من القدس، والذي يعمل في مستشفى الاستشاري برام الله.

ورحب الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، بزيارة الدكتور عبد الشافي والتي تأتي في إطار دعم الطواقم الجراحية في إجراء العمليات الجراحية النوعية، مثمنا كافة الجهود الكبيرة التي بذلت في إنجاح الزيارة.

بدوره قدم الدكتور أبو هدروس شكره الكبير للدكتور عبد الشافي لهذه الزيارة والتي تم خلالها إجراء عمليات جراحية، كما وأثنى على الجهود العظيمة التي بذلها الدكتور عبد الشافي خلال زياراته السابقة لقطاع غزة.

وأشاد الدكتور رامي عمارة استشاري الجراحة العامة بالمجمع ورئيس قسم جراحة الثدي بمستشفى الصداقة التركي بجهود الدكتور عبد الشافي في تدريب ودعم الطواقم الطبية من خلال اللقاءات العلمية التي تساعد على تبادل الخبرات العلمية والعملية وكذلك ورش العمل التي تم عقدها خلال الزيارة، متمنيا عقد المزيد من اللقاءات العلمية التي تزيد من خبرة الطواقم الجراحية.

وأعرب الدكتور الشافي عن سعادته لوصوله قطاع غزة لخدمة المرضى القطاع والتخفيف من آلامهم.