اشتية: القنصل البريطاني أبلغتني بقرار عدم نقل سفارتهم إلى القدس

بحث رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتية، مع القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، آخر المستجدات والتطورات السياسية، حيث جددت التأكيد على قرار عدم نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس والتزامها بحل الدولتين.

وطالب رئيس اشتية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء عبر الفيديو، بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا من القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية والتوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الأحادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لإسرائيل ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة.

كما بحث اشتية مع كورنر أهمية تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وعقد جلسات مشاورات سياسية واقتصادية بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خاصة في قضايا التجارة والاقتصاد.