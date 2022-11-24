أجهزة السلطة تهاجم موكب الشهيد حرز الله وتسلم (الإسرائيلي) بيرو

هاجمت أجهزة أمن السلطة، الليلة الماضية، موكب استقبال جثمان الشهيد محمد حرز الله في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم، أنه بالتنسيق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، تم نقل جثة (الإسرائيلي) تيران بيرو الذي قُتل في حادث سير في جنين إلى عائلته.

وكانت المقاومة في جنين احتجزت جثة القتيل (الإسرائيلي) للضغط على العدو للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديه.

من جانب آخر، أفاد شهود عيان بإلقاء عناصر الأجهزة الأمنية قنابل الغاز والصوت على المشاركين في موكب استقبال الشهيد حرز الله وهو أحد قادة عرين الأسود في نابلس.

شاهد| الأجهزة الأمنية الفلسطينية تطلق قنابل الصوت والغاز على موكب الشاب محمد حرزالله لحظة وصوله دوار مدينة نابلس. pic.twitter.com/fmpncKg9Vw — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 24, 2022



وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا أمس، وهم؛ الشهيد محمد حرز الله، و الشهيد محمد ابو كشك، والشهيد الطفل أحمد شحادة.

كما دعت اللجنة، للمشاركه الحاشدة في تشيع جثامين الشهداء الثلاثة.

وطالبت كافة أصحاب المحلات التجارية إغلاق محلاتهم أثناء مرور الجثامين.