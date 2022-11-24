قاسم: يجب توسيع العمل الإعلامي المشترك لدعم المقاومة بالضفة

أكد الناطق باسم حركة " حماس " حازم قاسم أنه يجب توسيع العمل الإعلامي المشترك بين الفصائل الفلسطينية بشكل يشابه غرفة العمليات المشتركة لدعم المقاومة في الضفة المحتلة.

وقال قاسم خلال مؤتمر حول دور الإعلام في إسناد الحالة الثورية في الضفة المحتلة اليوم الخميس: "إن الانتفاضة والثورة المشتعلة في الضفة هي امتداد للحالة النضالية على كل الجغرافيا الفلسطينية".

وأوضح قاسم أن التحريض على دعم استمرار المقاومة يعد المهمة الأساسية للإعلام الفلسطيني المقاوم من خلال الضخ الإعلامي المتواصل، منوهًا بأن الوحدة الميدانية للمقاومة يجب أن تقابلها وحدة في الخطاب الإعلامي الفلسطيني يواجه الرواية الصهيونية.

ونبه بأن الخطابات الإعلامية الفئوية لن تخدم الحالة الثورية في الضفة، كما نحتاج للمزاوجة بين الخطاب الثوري والإنساني.