بث مباشر شاهد الآن مباراة البرتغال وغانا كأس العالم قطر 2022.. يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وغانا ضمن دوري المجموعات بكأس العالم بقطر من خلال بث حي ومباشر عبر الانترنت.

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وينتظر الملايين من عشاق المنتخب البرتغالي، الذي يقوده النجم الرائع كريستيانو رونالدو المباراة لمشاهدتها، في حين يرشح العديد منهم البرتغال التي تتملك نجومًا لامعين لحمل كأس العالـم في قطر 2022.

وتقع البرتغال في المجموعة الأخيرة (H)، وتضم المجموعة 4 منتخبات وهم كالتالي: (البرتغال، غانا، أورجواي، كوريا الجنوبية).

كما أن مباراة البرتغال مع غانا تضم عددًا من النجوم اللامعين على مستوى العالم، وهم (كريستيانو رونالدو، برونو فيرنانديز، كانسيلو، جواو فيلكس، برناندو سيلفا).

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تشكيلة منتخب البرتغال الرسمية في مواجهة غانا

ودخل مدرب منتخب البرتغال في مواجهة غانا بتشكيلة تضم رونالدو وبرونو فيرنانديز، وعدد من اللاعبين المميزين وهم كالآتي وفقًا لما نشره المنتخب البرتغالي:

A ✨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔✨! Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥 #VesteABandeira



The ✨𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧✨! This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/DNTBs6oq5T — Portugal (@selecaoportugal) November 24, 2022

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