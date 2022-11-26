رابط بث مباشر | مونديال قطر: مباراة تونس أستراليا.. يلا شوت

يبدأ منتخب تونس مباريات اليوم المونديالي السابع عندما يفتتح مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بمواجهة منتخب أستراليا، على ملعب الجنوب، الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة.

ويدخل "نسور قرطاج" مواجهة "الكنغر الأسترالي" متسلحين بثقة كبيرة بعد أداء بطولي غابت عنه الأهداف أمام الدانمارك في الجولة الأولى، لكن منتخب تونس خرج منه بنقطة ثمينة أعطت حافزا نحو السعي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني من كأس العالم، وهو إنجاز لم يحققه في 5 مشاركات سابقة.

وأكد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري أن المباراة الثانية لـ"نسور قرطاج" -أمام أستراليا- ستكون "المفتاح" لعبور منتظر إلى الدور الثاني في سادس مشاركة لبلاده في نهائيات كأس العالم.

وفرضت تونس تعادلا سلبيا ثمينا في مستهل مغامرتها في مونديال قطر أمام الدانمارك، في مجموعة صعبة تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب الفائزة على أستراليا (4 ـ1).

مونديال قطر 2022: مباراة تونس أستراليا



يلتقي منتخبا تونس وأستراليا اليوم، السبت، على استاد "الجنوب" ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

ويلعب في المجموعة الرابعة إلى جانبهما كل من منتخبي فرنسا والدانمارك.

ويخوض المنتخب التونسي المباراة وبرصيده نقطة واحدة بعد التعادل أمام الدانمارك، مقابل رصيد خال من النقاط للمنتخب الأسترالي.

أحداث الشوط الأول:

تشكيلة المنتخبين:

منتخب تونس:

أيمن دحمان، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراجر، علي العابدي، عيسى العيدوني، إلياس السخيري، نعيم السليتي، يوسف المساكني، عصام الجبالي.

منتخب أستراليا:

مات رايان، هاري سوتار، كاي رولز، فران كاراتشيتش، عزيز بهيتش، آرون موي، جاكسون إرفاين، رايلي ماكجري، كريج جودوين، ماثيو ليكي، ميتشل ديوك.

رابط البث المباشر مباراة تونس أستراليا من هنا

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد استراليا في كأس العالم 2022

سنتعرف فيما يلي على ترددات القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022 م، وذلك وفق الآتي:

اسم القناة التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث جودة القناة معدل تردد الموجة

Alkass EXTRA One HD1224527500عمودي 5/6DVB-S2HD8PSK

Alkass EXTRA TWO HD1224527500عمودي 5/6DVB-S2HD8PSK

beIN Sports HD 1 Max1158527500عمودي 2/3DVB-S2HD