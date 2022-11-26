السعودية تخسر من بولندا وتتعلق بالأمل الأخير

السعودية تخسر من بولندا وتتعلق بالأمل الأخيرأهدر منتخب السعودية فرصة التأهل المبكر بعد الخسارة من بولندا (2-0) في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الرابعة من دور المجموعات في كأس العالم.

وبهذه الخسارة بقي منتخب السعودية برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر بولندا برصيد 4 نقاط.

وسجل ثنائية بولندا أمام السعودية كلاً من زيلينسكي في الدقيقة 39 وليفاندوفسكي في الدقيقة 82.

في الشوط الأول خطف منتخب بولندا بهدف عكس سير أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه زيلينسكي بعد مرور 39 دقيقة.

وسقط لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري في الدقيقة 43 داخل منطقة الجزاء ليُطالب بركلة جزاء ليذهب الحكم لمراجعة الفيديو ويحتسبها.

وتصدى حارس مرمى بولندا تشيزني لركلة جزاء سُددت في الدقيقة 45+1 من اللاعب سالم الدوسري قبل أن ترتد لزميله محمد البريك ولكنه سددها في دفاع بولندا لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وسجل ليفاندوفسكي هدف بولندا الثاني مستغلاً خطأ دفاعي أثر على أداء السعودية ومحاولات تعديل النتيجة.