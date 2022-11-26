أعلن الاحتلال ( الإسرائيلي)، مساء السبت، عن مقتل مستوطن ثانٍ متأثرًا بإصابته في عملية القدس المزدوجة، التي وقعت، صباح الأربعاء، و قتل فيها مستوطن وأصيب نحو 20 آخرين.

وقتل مستوطنين وأصيب عددٌ من (الإسرائيليين) في عمليتي تفجير وقعتا قرب محطة حافلات (إسرائيلية) بمدينة القدس المحتلة، إحداهما ناجمة عن عبوة ناسفة موضوعة داخل حقيبة.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للعمليتين نحو 20 مصاباً بدرجات متفاوتة بينهم حالات خطيرة، وهرعت طواقم طبية وسيارات إسعاف تابعة للاحتلال لنقل المصابين.

وفي الانفجار الأول الذي وقع قرب محطة الحافلات بالقدس، أصيب 12 (إسرائيلياً)، 4 منهم في حالة حرجة جداً وخطيرة.

ووقعت العملية الأولى من خلال وضع عبوة ناسفة في محطة الحافلات عن طريق شخص على دراجة كهربائية، قبل أن ينسحب من المكان.

فيما وقعت العملية الثانية قرب مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي الفلسطينيين بالقدس، وكانت عبارة عن تفخيخ دراجة نارية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة (إسرائيليين).

وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بالاتجاهين، إلى جانب إغلاق جميع محطات الحافلات في القدس.