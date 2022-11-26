شاهد الآن.. بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. تتواصل أحداث كأس العالم بقطر 2022، حيث يسعى منتخب الأرجنتين تحقق فوزًا مهماً على المكسيك، ضمن أحداث تصفيات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم بقطر 2022.

ولا بديل أمام منتخب التانجو عن الفوز، حيث أن الخسارة أمام المكسيك ستقصيه رسميًا من المونديال، بعد فوز بولندا على السعودية بنتيجة 2 صفر اليوم السبت.

وينتظر الملايين انطلاق صافرة مباراة الأرجنتين والمكسيك.

منتخب الأرجنتين 🇦🇷 | 📸



وصول البعثة إلى ملعب لوسيل 🇶🇦 pic.twitter.com/x12vmfWFTv — 🇦🇷 الأرجنتين (@argentina10h) November 26, 2022



بث مباشر الأرجنتين المكسيك كأس العالم



ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك، حيث أن المنتخب الأرجنتيني يملك الأسطورة ليونيل ميسي، الذي يحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم.

في الرسالة نت نضع لكم رابط بث مباشر لمشاهدة كأس العالم، حيث يمكنكم الوصول إلى المباراة من خلال الضغط هنا.

وفي رصيد منتخب الأرجنتين قبل المباراة صفر نقطة، حيث أن مجموعته وترتيبها كالتالي:

في الصدارة بولندا 4 نقاط.

المركز الثاني السعودية 3 نقاط

المركز الثالث المكسيك 1 نقطة

المركز الرابع الأرجنتين 0 نقطة.

بالتوفيق 🙌



المنتخب الأرجنتيني سيواجه المكسيك في كأس العالم 🇦🇷🆚🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GQ6uanSzGa — JuventusFC (@Juventusfcar) November 26, 2022

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك



وتنقل مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك على قناة بي إن سبورتس ماكس، والكأس ماكس، بعد حيازة هاتين القناتين القطريتين على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلنت هاتان القناتان على بث 22 مباراة فقط من كأٍس العالم بالمجان، فيما تبقى بقية المباراة على القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع مسبق، وهذا غير متاح أمام الجميع.

وفي السياق أعلنت عدد من القنوات على مستوى العالم، بث مباريات كأس العالم بالمجان ودون الحاجة إلى دفع مسبق، لكنها ناطقة بلغات غير العربية.

تشكيلة الأرجنتين الرسمية في مواجهة المكسيك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والمكسيك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ستاد لوسيل المباراة المصيرية للأرجنتين، فيما أعلن مدرب التانجو سكالوني التشكيلة التي سيواجه بها المكسيك وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو، أوتاميندي، مارتينيز، ماركوس.

خط الوسط: دي بول، رودريجيز، أليكسيس.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، لاوتارو مارتينيز.

كأس العالم بقطر 2022



وباتت قطر أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط، تستضيف كأس العالم بأحداثه الكبيرة، حيث تتنافس 32 دولة لحمل الكأس الذهبي.

ووفرت قطر جميع الإمكانيات لتكون أحداث كأس العالم كما يجب، حيث يرى متابعين أنها أفضل نسخة تنظم في التاريخ.

ويتوافد ملايين الزوار لمشاهدة المباريات القوية والممتعة، من جميع أنحاء العالم.

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