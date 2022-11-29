أقر وزير الحرب (الإسرائيلي) بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية، بأن حركة حماس سجلت بالفعل إنجاز قبل عام ونصف.

وأضاف غانتس أن إنجاز حماس كان عندما جرّت (إسرائي)ل برشقة صواريح واحدة باتجاه القدس، إلى عملية "حارس الأسوار" -معركة سيف القدس-.

وأشار إلى أن حماس نجحت في ربط الساحات الفلسطينية.

وأكمل: "بل والأسوأ من ذلك نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها".

وكشف أن معركة سيف القدس خلفت جرحا مفتوحا في الوعي (الإسرائيلي).

وكانت حركة حماس ومعها فصائل المقاومة قد خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن المسجد الأقصى في مايو 2021، واستطاعت خلالها من لجم اقتحامات المستوطنين، وتعطيل مسيرة الأعلام، وتحريك الشارع الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وسجلت معركة سيف القدس عديد الانجازات الاستراتيجية منها إيقاظ روح المقاومة في الجمهور الفلسطيني بالداخل المحتل، وكذلك مدن الضفة، والتي تبعها تشكيل مجموعات مسلحة في جنين ونابلس وبقية المدن.