الوجبات السريعة تسبب الأمراض المزمنة للأصحّاء والنحيفين

من المعروف أن السمنة أو تناول الوجبات السريعة لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم مزمن، وحديثًا كشف باحثون أن مجرد تناول وجبات قليلة قد يسبب ضرراً كذلك.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعض الدهون في الوجبات السريعة تتسبب في تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى الالتهابات وآلام المفاصل.

وأفادت بأن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يسبب آلاماً أو يجعل الناس أكثر حساسية للألم حتى وإن كانوا أصحّاء ونحيفين، كان هذا ما توصلت له دراسة أميركية حديثة.

استخلاصًا لدراسة أجريت على الفئران، وُجد أن الدهون المشبعة في الدم ترتبط بمستقبلات الخلايا العصبية التي تؤدي إلى الالتهاب وتحاكي أعراض تلف الأعصاب.

ولوحظت هذه العملية بعد 8 أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي غني بالدهون لا يحتوي على سعرات حرارية كافية لزيادة وزن القوارض.

الدراسات السابقة نظرت في العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والفئران المصابة بالسمنة أو السكري.

ذلك بعد أن وجدت دراسة أن الصيام المتقطع يعتبر أحد أكثر تقنيات الحمية شيوعاً ورواجاً الذي قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر.

وقالت لورا سيمونز، أخصائية التغذية التي لم تشارك في الدراسة، لمجلة "ميديكال نيوز توداي" هذه الدراسة الأخيرة أخذت المزيد من المتغيرات وتمكنت من البدء في تحديد العلاقة المباشرة بين النظام الغذائي والألم المزمن".

نشرت مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، مقارنة دراسة آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مجموعتين من الفئران على مدار ثمانية أسابيع.

إذ تلقت إحداهما طعاماً طبيعياً، بينما كانت المجموعة الأخرى تتغذى على نظام غذائي عالي الدهون لا يسبب السمنة.

وبعد بحث الفريق عن الدهون المشبعة في دمائها. وجدوا أن الفئران التي تتبع نظاماً غذائياً عالي الدهنية كانت تحتوي على مستويات أعلى من حمض البالميتيك. كما لاحظوا ارتباط الدهون بمستقبلات العصب TLR4، ما تسبب في إطلاق علامات الالتهاب.

ويعتقد الباحثون أن الأدوية التي تستهدف هذا المستقبل يمكن أن تكون مفتاحا لمنع الالتهاب والألم الناجم عن النظم الغذائية السيئة.

وأضاف الدكتور مايكل بيرتون، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في "جامعة تكساس" في دالاس: "اكتشفنا أنه إذا أزلت المستقبل الذي يرتبط به حمض البالميتيك، فلن ترى تأثير التحسس على تلك الخلايا العصبية. وهذا يشير إلى وجود طريقة لمنعه دوائياً".