نصائح يقدمها الدفاع المدني لتجنب حوادث الاختناق شتاء

قدم محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني نصائح للغزيين من أجل تجنب حوادث الاختناق أثناء الاستحمام شتاء، داعيا إلى عدم الاطالة في الاستحمام تجنبا للاختناق الذي قد يؤدي إلى الموت.

وذكر بصل "للرسالة نت" أن الدفاع المدني يتعامل بكثرة في فصل الشتاء مع حالات الاختناق بسبب الإغلاق المحكم أثناء الاستحمام، لافتا إلى ضرورة وجود منفس هواء كي لا يحدث اختناق.

ودعا المواطنين إلى عدم وضع سخان الكهرباء أو الغاز داخل الحمام، وألا تزيد درجة حرارة السخان الكهربائي عن 60 درجة مئوية، وأن تكون التمديدات الكهربائية عبر أسلاك متينة أصلية.

ونصح المواطنين بضرورة اليقظة والحذر وعدم التهاون في التعامل مع سخانات المياه لأن من السهل فقدان الحياة نتيجة الاستهتار أو الغفلة، وتجنب الوقوع في فخ الاختناق الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي قد يصل إلى الموت.