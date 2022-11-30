بث مباشر.. مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بدون تقطيع.. تخوض السعودية مباراة حاسمة أمام المنتخب المكسيكي، حيث أنها تسعى للفوز في هذه المباراة من أجل حجز بطاقة التأهل.

وفي نفس الوقت، تلعب الأرجنتين وبولندا، حيث أن الفائز من المباراة أيضًا سيتأهل رسيمًا إلى دور الـ 16، من كأس العالم بقطر.

وتعلق الجماهير العربية على مباراة السعودية والمكسيك، من أجل تأهل الأخضر، بعد تقديمه أداءً مميز أمام المنتخب الأرجنتيني حيث حقق فوزًا تاريخًا بنتيجة 2-1.

مباشر السعودية والمكسيك بدون تقطيع

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك من خلال البث المباشر عبر الانترنت، حيث أنها تبث على القنوات المشفرة والتي تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

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وتبث مباراة الأخضر السعودي على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، حيث أنهما حازتا على حقوق بث كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتواصل قطر استضافة كأس العالم، حيث أنها تعتبر أول دولة عربية تتمكن من تنظيم بطولة المونديال التاريخية، الذي تتنافس فيه 32 دولة من أجل الحصول على لقبه.

وحتى اللحظة تأهلت 7 منتخبات للدور المقبل، وهي (هولندا، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، السينغال، البرتغال)، بينما ينتظر وصول 9 منتخبات إضافية، ليكتمل دور الـ 16.

تحفيز للسعودية قبل المونديال

وتحفز الجماهير العربية، المنتخب السعودي، من أجل كتابة التاريخ والفوز على المكسيك قبل انطلاق المباراة في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت مكة المكرمة.

كما حفزت الصحافة والصحف السعودية الأربعاء، منتخب الأخضر، قبيل البماراة، وكتبت عبارات ومقالات تحفيزية ليقدم لاعبي السعودية الأداء المطلوب منهم ليتأهلوا إلى الدور المقبل.

وتخوض المنتخب السعودي المباراة على ملعب لوسيل، وهي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم بقطر، حيث يبدأ السبت، دور الـ 16.

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بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأخـضر السعودي مباراة حاسمة أمام المكسيك، حيث يسعى إلى التأهل للدور الـ16 من المونديال من خلال تحقيقه للفوز.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينا على الأرجنتين في الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم في قطر، بنتيجة 2-1، وقالت حينها الفيفا إنها أكبر مفاجأة في تاريخ المونديال.