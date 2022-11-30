تونس تودع المونديال برأس مرفوع وفوز تاريخي

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم بانتصار تاريخي وشرفي أمام فرنسا حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة رغم الأداء الجيد لمنتخب تونس، لكن الشوط الثاني شهد تسجيل وهبي الخزري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

رفع نسور قرطاج رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهلهم للدور الثاني لفوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد.

تجمد رصيد المنتخب الفرنسي عند 6 نقاط ليتأهل في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن أستراليا، بينما تذيل منتخب الدنمارك الترتيب برصيد نقطة واحدة.

احتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع، حيث تصدى دحمان لمحاولة جديدة من مبابي، ثم هز جريزمان الشباك بهدف قاتل في الثانية الأخيرة، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف، لتمنح التوانسة فوزا تاريخيا وشرفيا.