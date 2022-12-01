مشروع قانون (إسرائيلي) يمنع رفع العلم الفلسطيني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود اليميني، شلومو كراي، قدم تعديلاً على قانون التعليم العالي، يحظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في حرم الجامعات والكليات في جميع أنحاء الكيان (الإسرائيلي).

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع القانون يقترح تعريف السلطة الفلسطينية ككيان معادٍ في قانون العقوبات، وبالتالي اعتبار رفع العلم الفلسطيني رفعاً لعلم سلطة معادية.

وأضافت الصحيفة أنه “في تعديل قانون مجلس التعليم العالي؛ حدد كراي أيضًا عقوبات على الطالب أو الجامعة التي تتعاون مع التلويح بأعلام السلطة الفلسطينية في أراضيها”.

وينص مشروع القانون على “إيقاف الطالب الذي يرفع علم جهة معادية في المؤسسة الأكاديمية لمدة ستة أشهر، وفي حال كرر ذلك؛ يتم طرده من المؤسسة الأكاديمية، ورفض حقه في الحصول على درجة أكاديمية في (إسرائيل)، أو الاعتراف بشهادة أكاديمية من الخارج لمدة 10 سنوات”.

ووفقًا للاقتراح؛ سيتم إيقاف عضو هيئة التدريس في مؤسسة أكاديمية إذا رفع علم كيان معاد لمدة ستة أشهر، وإذا كرر أفعاله مرة أخرى فيطرد نهائيًا، كما تُحرم المؤسسة التي تسمح برفع العلم على أراضيها من الميزانيات.

وقالت الصحيفة العبرية إن “مشروع القرار جاء بعد قيام طلبة من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، برفع الأعلام الفلسطينية في جامعة تل أبيب أمس الأول الثلاثاء، خلال فعالية طلابية”.

يشار إلى أنه في دورات الكنيست (الإسرائيلي) السابقة، قدم عضو الكنيست إيلي كوهين قانونًا مشابهًا يحظر التلويح بالأعلام الفلسطينية في الحرم الجامعي، لكن الاقتراح تم تمريره في قراءة أولية فقط.

المصدر: قدس برس