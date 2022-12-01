قيادي بالجهاد للرسالة: جرائم الاحتلال بجنين ثمرة تنسيقه مع السلطة

أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس، أن ما يجري في مخيم جنين من جرائم تتمثل في الاغتيالات والإعدامات، هي ثمرة التنسيق الأمني مع السلطة، وتآمرها مع الاحتلال.

وقال الأخرس لـ"الرسالة نت": "السلطة متآمرة مع الاحتلال، وكل ما يجري هو ثمرة إجرام تنسيقها الأمني، ومن لا يعتقد أن السلطة متورطة في هذه الأحداث يبقى فاقد العقل".

وأوضح أن الاعتقالات السياسية المستعرة بحق أبناء حماس والجهاد ومقاتلي فتح الرافضين لمسار السلطة، علاوة عن اجتماعاتهم الأمنية التي لم تتوقف للحظة، "كل هذه شواهد حيّة على تآمر السلطة ودورها في الجرائم التي ترتكب بجنين".

وكشف الأخرس عن عروض تقوم بها السلطة لمقاتلين من حركة فتح بجنين وبقية محافظات الضفة، "سلم سلاحك واحصل على وظيفة، البعض وافق، لكن هؤلاء لا يمثلون 5% من كل الحالة الجهادية والنضالية، وكان هناك رفض عارم من معظم المقاتلين".

وذكّر بما فعله الاحتلال لمن قبل سابقا عرض العفو، "منهم من قتله الاحتلال بمجرد خروجه من المقاطعة، ومنهم من أعاد اعتقاله مرّة أخرى"، مضيفا: "هذه الحوادث لا تزال حيّة عند أبناء شعبنا بأن الاحتلال لا عهد له ولا ذمة".

وعدّ ما تقوم به السلطة وظيفة أمنية مباشرة في حماية الاحتلال ومحاولة إنهاء أي عمل يؤدي إلى مواجهته.