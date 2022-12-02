شاهد بث مباشر مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية مجانًا.. تبدأ المباراة الأخيرة ضمن دور المجموعات للبرتغال وكوريا الجنوبية، حيث تسعي في المجموعة الأخيرة، 3 منتخبات لحجز بطاقات التأهل الثانية.

وفي المجموعة الأخيرة تأهلت البرتغال، بعد تحقيقها فوزين متتاليين، بينما فازت غانا في مباراة واحد وفي رصيدها 3 نقاط، ويوجد في رصيد الأروغواي، وكوريا الجنوبية 1 نقطة لكل منتخب.

وتأهلت حتى اللحظة، 14 منتخب إلى دور الـ 16، وبقي فقط منتخبين ويكتمل الدور الذي يبدأ يوم غدا السبت، حيث الخاسر يقصى من المباراة فورًا والمتأهل يذهب إلى دور الـ8.

مباشر مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية

وتبحث الجماهير عن رابط مشاهدة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، حيث تبث على القنوات المشفرة، وهي قناتي بي إن سبورتس، وقناة الكأس القطريتين.

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وتواصل قطر استضافة كأس العالم، الذي انطلق بتاريخ 20-11-2022، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 20-11-202، وسط أجواء كروية مميزة جدًأ

كأس العالم 2022

وشهدت نسخة كأس العالم الحالية العديد من المفاجأت، في حين يصنفها العديد من الخبراء، أفضل نسخة في التاريخ من حيث التنافسية الشرسة، والاستعداد القطري المهيب لها.

ومن أبرز المفاجأت التي حدتث، هي في السعودية على الأرجنتين، واليابان على ألمانيا وإسبانيا، وخروج الفريق الألماني من دور المجموعات.

.اقرأ المزيد: مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022

مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 تشتد المنافسة بين المنتخبات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد.

ومن المواجهات القوية المقرر إقامتها في مونديال قطر 2022 على مدار اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022، منتخب غانا في مواجهة الأورغواي، وكوريا الجنوبية ضد البرتغال فيما يقابل المنتخب البرازيلي نظيره الكاميرون، ومنتخب صربيا ضد سويسرا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم الجمعة 2 ديسمبر 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعتين السابعة والثامنة، في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب غانا مع نظيره الأوروغواي في المجموعة الثامنة في استاد الجنوب الدولي.

فيما يواجه كوريا الجنوبية مع نظيره البرتغال في كأس العالم 2022.

فيما يلتقى منتخب البرازيل مع نظيره منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة، والتي تضم بجانبهما منتخبي صربيا وسويسرا ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 ديسمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة غانا والأوروغواي اليوم الجمعة 2 ديسمبر في تمام الساعة 5 عصرا في استاد الجنوب الدولي.

تنطلق مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال اليوم الجمعة في تمام الساعة 5 عصرا في استاد المدينة التعليمية.

تنطلق مباراة البرازيل والكاميرون اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء في استاد لوسيل.

تنطلق مباراة صربيا وسويسرا اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 9 مساء في استاد 974.