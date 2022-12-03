يسود طقس فلسطين خلال الأيام الثلاثة المقبلة أجواء باردة نسبيا مع رياح شرقية نشطة وجافة، وأجواء دافئة خلال ساعات الظهيرة.

وتبقى الرياح الشرقية النشطة والجافة هي العلامة السائدة لطقس فلسطين غدا الأحد ، ويسود حلال النهار جو بارد وجاف لكن في فترة الظهيرة يسود جو دافئ. ومع المساء يعود الطقس بارداً بشكل لافت.

أما يوم الاثنين فيسود طقس فلسطين جو بارد في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهاراً يكون الجو مشمساً ودافئاً نسبياً. ومع المساء يعود الجو بارداً نسبياً يتحول الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

ويوم الثلاثاء لن يطرأ تغير على الحرارة، ويسود طقس فلسطين خلال النهار جو جاف وبارد بشكل كبير ومع النهار يسود جو مشمس ودافئ نسبي. وتبقى الرياح الشرقية النشطة في بعض الفترات هي السائدة مع ساعات المساء والليل تعود الأجواء الباردة.