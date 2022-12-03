8 معتقلين سياسيين يخوضون إضرابا مفتوحا بسجون السلطة

كشف المحامي مصطفى شتات، عن شروع ثمانية معتقلين سياسيين لدى اللجنة الأمنية في أريحا وعلى رأسهم المطارد مصعب شتية بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بالإفراج الفوري عنهم تنفيذاً لقرارات محاكم الصلح بالإفراج عنهم منذ أكثر من شهرين.

وقال شتات في تصريح صحفي وصل لـ"الرسالة نت"، إنّ المعتقلين شرعوا بالإضراب، بدءًا من اليوم، حتى تكفل الحريةّ لهم.

وأكدّ أنّ امتناع اللجنة الأمنية في أريحا عن الإفراج عن مصعب وباقي المعتقلين السياسيين جريمة موصوفة ومستمرّة حسب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ.

وحمّل جهة احتجاز مصعب كامل المسؤولية عن هذا الانتهاك المستمر للحقوق الدستورية والاعتداء المتواصل على قرارات المحاكم.