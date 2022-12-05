رُبع مُجندات جيش الاحتلال تعرضن لانتهاكات جنسية

أظهر تقرير ما يعرف بـ"مراقب الدولة" في الكيان (الإسرائيلي) أن رُبع المجندات في جيش وشرطة الاحتلال تعرضن لانتهاكات جنسية خلال خدمتهن الرسمية.

وأشار التقرير الذي تناولته القناة الـ12 العبرية أن ثلث المجندات في جيش الاحتلال تعرضن للتحرش الجنسي في العام الماضي، في حين أن 70% من الشكاوى المقدمة للجهات الرسمية في جيش الاحتلال من قبل المجندات اللاتي تعرضن للانتهاكات أو التحرش لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتناول بها تقرير "مراقب الدولة" قضية التحرش داخل المؤسسة الشرطية والعسكرية في تقاريره، في ظل تناول وسائل الإعلام العبرية الكثير من قصص الاعتداءات والابتزاز الجنسي والتحرش، والتلصص وزرع كاميرات لمجندات في الحمامات وغرف النوم، وتصويرهن من قبل ضباط كبار في جيش الاحتلال.