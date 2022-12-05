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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
قرار هدم جديد في سلوان بالقدس
05 ديسمبر 2022 . الساعة: 02:56 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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