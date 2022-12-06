بعد نفق الحرية.. إلى ماذا حولت (إسرائيل) سجن جلبوع؟

ذكر موقع واي نت العبري، الليلة الماضية، أنه تم تحويل سجن "جلبوع" الذي فر منه أسرى "نفق الحرية" قبل أكثر من عام، إلى سجن ذكي.

وبحسب الموقع، فإن السجن سيكون محوسبا بشكل كامل، وتم إحداث "ثورة تكنولوجية" فيه، ليكون أول سجن (إسرائيلي) "ذكي".

وستسمح الإجراءات الجديدة بمراقبة أوضاع الأسرى والحراس داخل السجن، كما تم إغلاق المساحات الخرسانية أسفل السجن.

ووفقًا للموقع، فإن الشاباك هو من أوعز بتطوير السجون والبدء من جلبوع بعد الحدث الصادم المتعلق بهروب الأسرى.

وسيكون السجن بأكمله محوسبًا لمراقبة الأجنحة والسجناء والسجانين، كما تم إرفاق أجهزة استشعار تحت باطن الأرض وحماية المجال الجوي للسجن، وتزويد وحدات القمع بوسائل لقمع أي محاولات للتمرد وحرق الزنازين.

وأشار إلى أنه يتواجد في سجن جلبوع جناح أمني واحد وسيتم إضافة أجنحة أخرى، كما يوجد جناحان للسجناء الجنائيين.

المصدر: القدس