منعا لتدهور العلاقات.. المستشار الألماني يهاتف أمير قطر ويهنئه بتنظيم المونديال

تلقى أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني "أولاف شولتس"، حيث أشاد الأخير بحسن تنظيم الدولة الخليجية بطولة كأس العالم 2022، والتي خرج منها منتخب بلاده بعد أن أثار غضبا في الدوحة.

وفي بداية الاتصال، أعرب المستشار الالماني عن تهانيه لأمير قطر بمناسبة استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2022 الجارية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات؛ لاسيما الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب الديوان الأميري القطري.

يذكر أن المستشار الألماني كان قد أجرى زيارة إلى الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث التقى مع أمير قطر، وناقش معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، حيث طلب منه شحنات من الغاز.

ويأتي اتصال المستشار الألماني بأمير قطر، بعد أيام من توقيع قطر عقدا مدته 15 عاما لتوريد الغاز إلى ألمانيا ابتداء من عام 2026.

كما جاء الاتصال بعد تقارير عن غضب مسؤولين في الدوحة من تصرفات برلين قبيل وأثناء بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، وتحديدا من سلوك وزيرة الداخلية "نانسي فايسر"، والتي ارتدت شارة دعم الشواذ جنسيا على ذراعها خلال حضورها مباراة المنتخب الألماني ضد اليابان، وهي المباراة التي شهدت وضع لاعبي المانشافت أيديهم على أفواههم، احتجاجا على تكميم السلطات القطرية لحريتهم في التعبير، على حد زعمهم، وهي الصورة التي أغضبت القطريين والعرب بشدة.

وخرج المنتخب الألماني من الدور الأول للمونديال، للمرة الثانية على التوالي.

وقبل ساعات، نقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية رسالة سرية قالت إن السفير الألماني بالدوحة "كلاوديوس فيشباخ" بعث بها إلى وزارة خارجيته في برلين، حذر خلالها من تدهور محتمل للعلاقات بين ألمانيا وقطر بسبب هذه التصرفات، ومطالبا بتغيير سياسة التعامل بما يليق بالعلاقات الثنائية وأدوار قطر الإيجابية بالمنطقة، وكونها مصدرا مهما للطاقة.

المصدر: الخليج الجديد