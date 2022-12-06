أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن الشرطة عكفت على إحداث تغيير إيجابي نحو تحقيق العدالة والحفاظ على السلم المجتمعي بالشراكة مع المنظومة العدلية ممثلةً بالنيابة العامة والقضاء الشرعي والمدني.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمته النيابة العامة بمناسبة مرور عامٍ على إطلاق برنامج "شركاء من أجل العدالة" بمشاركة وفد من قيادة الشرطة والإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية بحضور نائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا والنائب العام د. محمد النحال وعدد من الشخصيات الممثلة عن المؤسسات والمراكز الحقوقية في غزة إضافة لممثلين عن رجال الاصلاح والوجهاء والمخاتير .

واستعرض اللواء صلاح خلال كلمة له أبرز ما قدمته الشرطة خلال مسيرتها المتواصلة نحو حفظ السلم المجتمعي.

وأشار إلى أن الشرطة أنشأت ديوان المظالم وإدارة الشرطة المجتمعية واعتمدت سياسة الباب المفتوح للمواطنين، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين لمعالجة الشكاوى على اختلافها.

وأضاف اللواء صلاح "أن الشرطة عملت على استحداث دوائر المباحث العامة، وتطوير إدارة الأدلة الجنائية لموائمة التطور العلمي والتكنولوجي لمحاربة آفات العصر المتمثلة في الجرائم الإلكترونية، والمساهمة في كشف ملابسات الجريمة وخصوصاً مسرح الجريمة".

ولفت إلى أن الشرطة تواصل عملها بكل جهد واقتدار لمكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها والسعي لتطوير الكادر الشرطي تكنولوجياً ومهنياً للقيام بواجباته نحو تحقيق العدالة.