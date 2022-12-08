الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتيه

جددت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق الأسير أمير اشتية، من مدينة نابلس لمدة 4 شهور جديدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير اشتية منتصف إبريل الماضي، بعد دهم واقتحام منزله في حي رفيديا بمدينة نابلس، بعد قرابة العام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ففي شهر كانون الثاني لعام 2021 أفرج عن اشتية من السجن بعد قضائه 26شهرا في سجون الاحتلال، ودفعه غرامة مالية 4 آلاف شيقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسير اشتيه اعتقل أربع مرات متتالية، أولها في عام 2013 عندما فاز بعضوية مجلس اتحاد الطلبة، على إثر نشاطه الطلابي في الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة شهور وحرم من سنة دراسية كاملة.



وبعد إطلاق سراحه عام 2014 عاد إلى الجامعة لإكمال دراسته لكن الاحتلال اعتقله مجددا في 2015 وبقي محكوم إداري لمدة سنتين دون أية تهمة، ومدد عدة مرات كل مرة ست شهور وبعدها أطلق سراحه في نهاية 2017.



وفي ديسمبر عام 2019 حصل اشتية على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية من داخل سجون الاحتلال، حيث كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته وهو في فصله الأخير بالجامعة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية (الإسرائيلية) تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.