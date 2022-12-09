موعد مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022 - شاهد مباراة الارجنتين وهولندا جودة عالية مونديال قطر تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي اليوم الجمعة 9-12-2022 منتخب هولندا نظيره منتخب الأرجنتين ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة هولندا والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تُقام مباراة هولندا والأرجنتين، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ستاد لوسيل.

وتُعد مباراة هولندا والأرجنتين في مونديال قطر 2022 أول مباراة تتحدد في الدور ربع النهائي.

وبعد فوز منتخب هولندا على منتخب أمريكا حاز المنتخب الهولندي على التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

فيما ضمن منتخب الأرجنتين تأهله إلى دور الربع نهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعدما حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين مقابل.

شاهد مباراة الارجنتين وهولندا بجودة عالية مونديال قطر

يتم نقل مباراة الارجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فيكتور مونتالياني، في مقابلة حصرية مع قناة "فوكس" الرياضية، إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر قد تكون الأخيرة في دولة واحدة.

ومونتالياني، هو أيضا رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF)، الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وموطنه الأصلي كندا، وهم المضيفون الثلاثة لمونديال 2026، الذي يضم 48 فريقا لأول مرة، تحدث حول عدة مواضيع خلال المقابلة التي استمرت ثلاثين دقيقة.