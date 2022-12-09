حالة الطقس اليوم خطيرة ويجب الانتباه طقس اليوم وطقس غدآ | طقس اسطنبول | طقس السعودية الان توقع خبراء الحالة الجوية بأن تكون حالة الطقس اليوم خطيرة وفق لآخر تطورات الحالة الجوية في اسطنبول والسعودية.

تحذيرات من حالة الطقس في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ...

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة تتهيأ لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض, وجازان،وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن حالة طقس السعودية الآن تشهد حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج مائج مع تكون السحب الرعدية جنوباً, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

اقرأ أيضًا: طقس السعودية.. أجواء مائلة للبرودة

حالة الطقس في إسطنبول اليوم وغدا

يبحث الكثير عن الطقس في إسطنبول إذا أنها تعد من أشهر المدن السياحية في تركيا 2022، حيث تعتبر المقصد الأول لجميع السياح وذلك بفضل مناخها المميز واحتوائها على الكثير من الأماكن السياحية والتاريخية.

وتصل درجة الحرارة في اسطنبول اليوم الجمعة 9-12-2022، عند مستوى 17 – 14درجة، حيث لجو غائماً والرياح جنوبية متوسطة السرعة تصل إلى 18 - 22 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة 61– 66% ، أما ارتفاع الموج فيصل إلى 1 متر.

حالة الطقس في إسطنبول السبت 10-12-2022

تصل درجة الحرارة في اسطنبول اليوم السبت عند مستوى 16 – 18 درجة، والريال جنوبية غربية عالية السرعة تصل إلى 29 – 36 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة 68 – 88%، أما ارتفاع الموج فيصل إلى 2 متر.