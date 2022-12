معجزة ربانية ستحدث في مباراة المغرب والبرتغال ولكن انتبه !! موعد مباراة المغرب والبرتغال كاس العالم يلا شوت كورة بث مباشر اسود الاطلس.

لم يعد مستغربا أن تصل تطلعات العرب إلى السماء مع المنتخب المغربي الذي علم العالم أن الأحلام صُنعت لتتحقق وليس فقط للسعي إليها.

لكن مع كل ذلك، سيواجه المغرب أحد أقوى الفرق في العالم البرتغال، التي تهتم بإقصاء سويسرا بستة فرق، في واحدة من أكبر نتائج البطولة.

وقدم المغرب بدوره المعجزة أمام المنتخب الإسباني بإخراجهم من دور الـ16 وأثبت للعالم أنهم لم يأتوا إلى قطر للتنزه والتمثيل المشرف.

وفي موضوع "الهدف" القادم نعرض موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المنتظر.

ويبحث العديد من عشاق كرة القدم عن مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال، عبر تقنية البث المباشر عبر الانترنت.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال 2022 السبت 10 ديسمبر 2022.

ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت المغرب والساعة السادسة مساءا بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب والبرتغال على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يبدأ المغربي وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي – رومان سايس – جواد الياميق – أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي فرناندو سانتوش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: رافاييل جيريرو – روبن دياش – بيبي – ديوجو دالوت

خط الوسط: ويليام كارفاليو – برناردو سيلفا - أوتافيو

خط الهجوم: جواو فيليكس – برونو فيرنانديش - جونسالو راموش

