الناشطة العواودة تدعو لصد تمادي حكومة الاحتلال في قضم الأراضي بالاستيطان  

قالت الناشطة انتصار عواودة إن حكومة الاحتلال الأشد تطرفا تتمادى في قضم الأراضي بالاستيطان، وانتهاكاتها بحق المقدسات وفي مقدمتها المسجدين الأقصى والإبراهيمي، ظنا منها أن الفلسطيني سيقف عاجزا أمامها، داعية لصد اعتداءات الاحتلال.

وأضافت العواودة: "هيهات أن يكون ما يتمناه هذا الاحتلال، فالفلسطيني أشعل الأرض مقاومة، وقالها مدوية التصعيد في الاستيطان والاعتداءات على المقدسات يقابله التصعيد في المقاومة".

وأكدت على أن "فلسطين التي انتصرت في سيف القدس وأنجبت عرين الأسود وكتيبة جنين وعدي التميمي ومحمد الجعبري وغيرهم، رغم ما مورس ضدها من قمع للمقاومة وتنسيق أمني وتطبيع عربي، ستبقى عصيّة على الانكسار، وفي كل يوم تودع فيه شهيد تنجب أبطالا صناديد".

وأوضحت أن على حكومة الاحتلال المتطرفة أن تعد العدة وتحزم أمتعتها لمغادرة فلسطين من بحرها إلى نهرها، فحرب التحرير تقرع طبولها، وأبطال فلسطين مستعدون، فكفاها حمقا وعنادا فالفلسطيني صاحب الحق أقوى لن ترهبه قوى العالم أجمع إن اجتمعت ضده.

وأشارت إلى أنه قد آن الأوان لأن يتعلم العالم بعربه وعجمه من بسالة الفلسطيني وأن يقف موقف الشرف في كبح حماقات الاحتلال وتماديه.

ودعت العواودة العالم الحر أن يكون ولو لمرة على الأقل نصيرا للفلسطيني المشرد من أرضه، الذي يتعرض للتنكيل يوميا على يد الصهيوني المتطرف.

وجدير بالذكر أن اليوم 10 من ديسمبر – كانون الأول يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت ينتهك فيه الاحتلال حقوق شعبنا ودون مسائلة أو محاسبة.

وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 1000 دونم من أراضي جينصافوط بقلقيلية، وبدأ بقرار مصادرة 398 دونماً من أراضي المواطنين، وتحويل ملكيتها لما يسمى "أراضي دولة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تمسّكها بحقوق شعبنا المشروعة كافة، وفي مقدّمتها الحرّية وتقرير المصير والتحرير الشامل والعودة، ورفضها لكل مشاريع التسوية والتفريط والتنازل عنها.

ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي إلى وضع حدّ لجرائم الاحتلال المتصاعدة في القدس والضفة الغربية المحتلة، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزّة، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة حتى زوال الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.