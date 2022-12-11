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موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
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موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ربع النهائي.

وانتزع المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب بملعب الثمامة، في جزء من ربع مونديال 2022. -نهائيات.

المنتخب المغربي

وفي الدقيقة "42" من المباراة، نجح يوسف النصيري في تسجيل الهدف الأول للمنتخب المغربي ضد البرتغال بضربة رأس قوية في المرمى بعد تلقي الكرة عرضية من عطية الله.

وحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل لربع نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني في دور الـ16 لكأس العالم بركلات الترجيح (3-0).

وفي المقابل، وصل البرتغال إلى الدور ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على سويسرا، في دور الـ16، بنتيجة (6-1).

موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022
 

موعد مباراة المغرب المقبلة

بهذا صعد منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 لمواجهة المتأهل فرنسا.

تقام مباراة المغرب أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري.

 مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

وتنطلق صافرة مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

تبث مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم عبر القنوات التالية

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273348

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