موعد مباراة المغرب المقبلة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد أن حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ربع النهائي.

وانتزع المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب بملعب الثمامة، في جزء من ربع مونديال 2022. -نهائيات.

وفي الدقيقة "42" من المباراة، نجح يوسف النصيري في تسجيل الهدف الأول للمنتخب المغربي ضد البرتغال بضربة رأس قوية في المرمى بعد تلقي الكرة عرضية من عطية الله.

وحجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل لربع نهائي مونديال 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني في دور الـ16 لكأس العالم بركلات الترجيح (3-0).

وفي المقابل، وصل البرتغال إلى الدور ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على سويسرا، في دور الـ16، بنتيجة (6-1).

بهذا صعد منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 لمواجهة المتأهل فرنسا.

تقام مباراة المغرب في نصف النهائي يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

تبث مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم عبر القنوات التالية

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

