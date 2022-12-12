طقس فلسطين.. تعرف على الحالة الجوية لهذا اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.