موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، التوقيت والقنوات الناقلة، من المقرر أن تقام مواجهات عنيفة بين المنتخبات المتأهلة في نصف نهائي كأس العالم 2022 خلال يومي 13 و14 من ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأرجنتين وكرواتيا، ومباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 خلال يومي 13 و 14 ديسمبر الحالي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم 2022، التوقيت والقنوات الناقلة

موعد مباراة كرواتيا والأرجنتين

من المقرر أن يلعب منتخب كرواتيا ضد منتخب الارجنتين يوم الثلاثاء 13-12022.

وتنطلق صافرة مباراة الارجنتين وكرواتيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة منتخب كرواتيا والأرجنتين على ملعب لوسيل.

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موعد مباراة المغرب وفرنسا

ومن المقرر أن منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2022.

وتنطلق مباراة أسود الأطلس وفرنسا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام مباراة فرنسا والمغرب على استاد البيت من مساء يوم الأربعاء 12-12-2022.

مباريات يوم السبت 17 ديسمبر 2022

ستقام يوم السبت 17 ديسمبر 2022 مباراة المنافسة على المركز الثالث بين من لم يتأهل من مباريات نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022.

تنطلق مباراة المنافسة على المركز الثالث في كأس العالم 2022 بتمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتقام على استاد خليفة الدولي.

مباراة نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022، بين المتأهلين للدور النهائي من البطولة.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم مونديال قطر 2022 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوسيل.

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القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

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