أكد محمد الترك، مسؤول جهاز العمل الجماهيري بحركة حماس، أن ساحة الكتيبة الخضراء غرب مدينة غزة جاهزة لاستقبال الجماهير منذ صباح غدٍ الأربعاء.

وقال الترك في حديث لـ "الرسالة نت": "منذ أن أعلنت قيادة حركة حماس عن مهرجان مركزي بذكرى الانطلاقة الـ 35 بدأنا بالترتيب للمهرجان".

وأوضح أن المهرجان سيكون جاهزا لاستقبال الجماهير مساء اليوم، مشيرا إلى أنه جرى حجز الباصات لنقل أكبر عدد من المواطنين من محافظات القطاع، للاحتفال بانطلاقة حركة حماس.

وبيّن الترك أن مهرجان الانطلاقة لهذا العام هو الأول منذ 4 سنوات (عام 2018)، والأول أيضا بعد معركة "سيف القدس" التي مثّلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وتطرق للحديث عن عنوان المهرجان "آتون بطوفان هادر"، مؤكدا أنه يحمل عدة رسائل، "وعلى الاحتلال أن يفهمها جيدا".

ولفت مسؤول جهاز العمل الجماهيري، إلى أن المهرجان سيوصل رسائل مهمة حول الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئون، وستتخلله كلمات مركزية للحركة والقوى الوطنية والإسلامية، لتؤكد على هذه الثوابت.

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة السلطة في الضفة تمنع أي فعاليات بمناسبة انطلاقة حركة حماس، وتشن منذ أيام حملة من الاعتقالات في صفوف مناصري الحركة.