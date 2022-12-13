الاحتلال يهدم منزلاً ويسلم إخطارات بوقف البناء في نابلس وسلفيت

هدمت جرافة الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، منزلاً في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الجهة الغربية الجنوبية من القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت منزلاً قيد الانشاء يعود للمواطن محمد حامد، تبلغ مساحته 130 مترا مربعاً.

كما وسلّمت قوات الاحتلال، 18 إخطاراً بوقف العمل والبناء في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل قيد الإنشاء، ومنازل مأهولة بالسكان، وغرف زراعية، ومصانع، وأراضٍ تجري فيها أعمال حفريات في المنطقة الشرقية، ومدخل البلدة الجنوبي.