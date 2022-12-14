الكتلة الإسلامية بجامعات الضفة: سنواصل الثبات والتحدي مهما بلغت التضحيات

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ممارسات السلطة القميئة لن ترهبها.

وأشارت إلى أنه في ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين أبت أجهزة أمن السلطة إلا أن تواصل سياسات القمع والإقصاء والملاحقة ضمن أجندة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وذكرت أن السلطة تشن حملة اعتقالات واستدعاءات مسعورة ضد أبناء حماس وكتلتها الإسلامية في كل المدن والقرى والمخيمات، في الوقت الذي تستبيح فيه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين مدننا وقرانا وتوغل في دماء أبناء شعبنا دون أن تحرك هذه الأجهزة ساكنا.

وأضافت الكتلة في ذكرى انطلاقة حماس، أننا سنواصل على درب ذات الشوكة لن نبدل ولن نحيد عن طريق الجهاد والمقاومة مهما بلغت التضحيات، فالطريق الذي تعبد بدماء قادتنا الشهداء وتضحياتهم هو الطريق الذي نؤمن به للوصول لغايتنا بتحرير الأرض والمقدسات، وكنس المحتل الغاشم عن كل شبر من أرضنا.

وجددت عهدها ووفاءها لفلسطين، لكل شهيد وأسير، ولكل بندقية مقاومة حملت لواء الدفاع عن شعبها ولم تحرف بوصلتها يوماً خدمة للاحتلال.

وتابعت: "خمسة وثلاثون عاما من العطاء والمقاومة والتضحية والإباء، لم تتراجع حماس يوماً ولم تساوم ولم تتنازل عن ذرة تراب من أرضنا الطاهرة.. قدمت فيها قادتها وصفها الأول وخيرة رجالها وجنودها شهداء مقبلين، لم ينحنِ عودُها ولم تخذل شعبها، رغم العدوان والتضييق والملاحقة من القريب والبعيد".

واستكملت بقولها: "لقد كانت انطلاقة حركة حماس امتدادًا طبيعيًا لمسيرة نضال شعبنا ومقاومته الممتدة منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، مرورًا بثورة البراق، وثورة القسَّام وما تلاه من استعمار الصهاينة لبلادنا وثوارات شعبنا وانتفاضاته في وجههم، وقد كانت حماس علامة فارقة في تاريخ شعبنا النّاصع وقضيته العادلة، فحفظت قضيته من التغييب والطمس والتصفية، وكتبت فصولًا جديدة من نورٍ ونارٍ، في مواجهة الاحتلال والانتصار لفلسطين؛ أرضها وشعبِها وثوابتها ومقدساتها".