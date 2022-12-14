شاهد مباشر الشوط الثاني مباراة المغرب وفرنسا كأس العالم بقطر.. ملحمة كروية مستمرة بين المنتخب الفرنسي، بطل النسخة الماضية من المونديال، والمنتخب المغربي الذي قدم أداءً كبيرًا في البطولة.

ويطمح المنتخب المغربي، لمواصلة مفاجأته امام فرنسا، بعد أن استطاع، اقصاء، إسبانيا والبرتغال، وتصدر مجموعته القوية على حساب بلجيكا وكرواتيا وكندا، أملاً في الحصول على كأس العالم.

وتبحث الجماهير العربية، عن مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا مباشر، حيث تشجع المنتخب المغربي الذي كتب التاريخ، كونه اول منت عربي يتمكن من الوصول إلى نصف نهائي المونديال، حيث لم يسبق لفريق عربي تحقيق هذا الإنجاز.

المغرب مباشر.. مباراة المغرب وفرنسا

ويمكن لمن أراد رابط مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، في كأس العالم بقطر، أن يشاهدها من خلال تقنية البث المباشر علمًا أنها بتث على قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس المفتوحة، وهما قناتان قطريتان.

وأعلنت قطر منذ بدأ المونديال، انها ستبث ما يزيد عن 20 مباراة بالمجان، على القنوات المفتوحة، وحتى اللحظة تواصل بث المباريات.. للوصول إلى مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا (إضغط هنا).

والفائز من هذه المباراة من المقرر أن يقابل، المنتخب الأرجنتيني، بعد تأهله إلى النهائي الذي سيقام على استاد لوسيل يوم الأحد القادم، بعد ان فازت كتيبة ميسي على كرواتيا بنتيجة 3-0.

ومنذ بدء المونديال في تاريخ 20-11-2022، أقصيت 3 دول عربية وهي (تونس-قطر-السعودية)، بينما يواصل المنتخب المغربي شق طريقه نحو النهائي.

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تشكيلة مباراة المغرب وفرنسا

ومن المتوقع، أن يضع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بأفضل تشكيلة لديه، ليستطيع أن يحقق المفاجأة الكبرى، كما فعل أمام إسبانيا والبرتغال.

وتوقعت العديد من الصحف العالمية أن تكون تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة وهي كتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي- نوصير مزراوي- جواد يميق- رومان سايس

وسط الميدان: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

الهجوم: حكيم زياش- سفيان بوفال- يوسف النصيري

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سلطت صحيفة "التايمز" الضوء على الأجواء التي أضفاها وصول منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر، واصفة إياها بأنها "شاعرية لا مفر منها".

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أن المغرب هو أول بلد عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، و"مهما سيحدث في مباراة يوم الأربعاء مع فرنسا، ستظل الذاكرة الحية لهذه المباريات هي الكيفية التي احتفل فيها اللاعبون المغاربة بانتصاراتهم".

شاهد.. مباشر مباراة المغرب وفرنسا نصف نهائي كأس العالم بقطر

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر أن يدفع لعائلات أفراد الفريق للسفر إلى قطر، ولهذا بحث مدرب المنتخب "وليد الركراكي" واللاعبون عن أحبائهم بعد المباريات.

ونتج عن ذلك مشاهد حية ومثيرة مثل "والدة الركراكي"، فاطمة، التي عانقت ابنها الذي بحث عنها بين الجماهير بعد الفوز على البرتغال، وكذا فعل اللاعبون وعانقوا أهاليهم.

نتمنى لمن مشاهدة ممتعة لمباراة المغرب وفرنسا هذه الليلة، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس ومكة، والثامنة بتوقيت القاهرة.