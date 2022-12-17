الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

قبل 30 عاما

الإبعاد إلى مرج الزهور.. في صور

المبعدون إلى مرج الزهور
المبعدون إلى مرج الزهور
سبورت سبورت

الرسالة نت

شكلت عملية أسر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس للرقيب أول نسيم توليدانو وقتله في 13 ديسمبر عام 1992م، عامل انتقام لدى حكومة الاحتلال، فشنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة وقطاع غزة، وأبعدت على أثرها 415 من عناصر وقادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمرج الزهور في جنوب لبنان.

وتعتبر تجربة المبعدين في مرج الزهور واحدة من محطات النضال المميزة التي انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني على الاحتلال (الإسرائيلي) وعدوانيته، حيث تمكن (415) فلسطينيًا مبعدًا من الصمود سنة كاملة في ظروف قاسية للغاية في مخيم أقاموه بالقرب من قرية زمرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية وأطلقوا عليها "مرج الزهور" تفاؤلًا منهم.

أراد الاحتلال أن يكون الإبعاد منفى ونكبة لقادة العمل الإسلامي، لكنهم جعلوا من نكبتهم رحلة وتجربة في كل المجالات.

zPBfz.jpg

 

Yfcbg.jpg

 

ZnUMZ.jpg

 

Yb4Eq.jpg

 

XB7rZ.jpg

 

We5G4.jpg

 

szgZ1.jpg

 

S8nTs.jpg

 

QNfkR.jpg

 

QlhKc.jpg

 

pt8Dq.jpg

 

oGptS.jpg

 

o7GH7.jpg

 

NZmVP.jpg

 

LXBSA.jpg

 

loMiF.jpg

 

JciAe.jpg

 

hjWPC.jpg

 

GD5vO.jpg

 

g9yMo.jpg


 

ffDrW.jpg

 

F5jzE.jpg

 

ez7P3.jpg

 

DmUaT.jpg

 

DhAec.jpg

 

dinuZ.jpg

 

cbnam.jpg

 

bWiAk.jpg

 

aLP46.jpg

 

bEEeQ.jpg

 

adDWG.jpg

 

12U08.jpg

 

4tAyi.jpg

 

7MNPY.jpg

 

3AQmx.jpg

 

4BmfC.jpg

 

2zsd9.jpg

 

2Om8q.jpg


 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/273774

كلمات مفتاحية

مرج الزهور الإبعاد

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.