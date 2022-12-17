تغييرات مفاجئة في تشكيل المغرب المتوقع أمام كرواتيا اليوم السبت

تشير تقارير صحفية إلى أن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، سيكتفي بـ3 تغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة كرواتيا اليوم السبت، في مباراة المنافسة على المركز الثالث في كأس العالم (قطر 2022).

ويعاني أسود الأطلس من إصابات عديدة في صفوفه، بعد مواجهة فرنسا (0-2) في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يعود المغرب إلى خطة 4-3-3، حيث يتواجد يحيى عطية الله أساسيا في الجبهة اليسرى، على حساب المصاب نوصير مزراوي.

وقد استقر وليد الركراكي على البدء بجواد يميق في الدفاع، مكان القائد رومان سايس، إلى جانب نايف أكرد، على أن يعود أشرف داري لمقاعد البدلاء، مع الاعتماد على عبد الحميد الصابيري منذ البداية على حساب سليم أملاح.

وقالت مصادر صحفية أن وليد الركراكي سيتيح فرصة اللعب للثلاثي الذي لم يخض أي مباراة في المونديال "إلياس الشاعر بلال خنوس وأنس الزروري"، وفق المجريات.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأسود:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - جواد يميق - نايف أكرد.

الوسط: عبد الحميد الصابيري - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.